Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ Üniversitesinden "Asbest" Açıklaması

Bursa Uludağ Üniversitesinden "Asbest" Açıklaması

8 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde asbest tehlikesi olduğu iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesinden
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde asbest tehlikesi olduğu iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

Rektörlükten, Tıp Fakültesi Hastanesi hakkında bazı internet haber sitelerinde yer alan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bilimsel hiçbir veriye ve rapora dayanmayan bu haber üniversitemize bir saldırı, itibarsızlaştırma amacını gütmektedir. Çeşitli kurum ve sendikalar tarafından yapılan basın açıklamasında bu habere dayanılarak kurumumuza haksız saldırılarda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Hastanede asbest ile ilişkili herhangi bir söküm ve tadilat işlemi yapılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tadilat işleri başlamadan önce risk analizleri yapılmıştır. Asbest maruziyet riski yoktur. Buna rağmen hastalarımız ve çalışanlarımızın endişeye kapılmamaları için üniversite dışından bağımsız akredite bir laboratuvara asbest ölçümü yaptırılmış, ölçüm sonucunda hiçbir numunede asbeste rastlanmamıştır. Gerçek bilgilere dayanmayan, taraflı haberleri yapan medya kuruluşlarını ve kişileri kınıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:51 Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa, Güncel
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