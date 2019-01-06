Bursa Uludağ ve Teleferikte Haftasonu Yoğunluğu
1 saat önce
Uludağ ve teleferikte haftasonu yoğunluğuKIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Uludağ
ve teleferikte haftasonu yoğunluğu
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Zirvede kar yağışıda etkili olurken, günübirlikçi vatandaşlar teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye
'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da, pazar günü yoğunluğu yaşanıyor. Haftasonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, teleferik ve dağ yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kayak yapmak ve kızakla kaymak isteyen vatandaşlar pistleri doldururken, acemi kayakçılar da zor anlar yaşadı. Uludağ'da yoğun kar yağışıda etkili olurken kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
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