Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ ve Teleferikte Haftasonu Yoğunluğu

Bursa Uludağ ve Teleferikte Haftasonu Yoğunluğu

1 saat önce

Uludağ ve teleferikte haftasonu yoğunluğuKIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa Uludağ ve Teleferikte Haftasonu Yoğunluğu, System.String[]
Uludağ ve teleferikte haftasonu yoğunluğu

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Zirvede kar yağışıda etkili olurken, günübirlikçi vatandaşlar teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da, pazar günü yoğunluğu yaşanıyor. Haftasonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, teleferik ve dağ yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kayak yapmak ve kızakla kaymak isteyen vatandaşlar pistleri doldururken, acemi kayakçılar da zor anlar yaşadı. Uludağ'da yoğun kar yağışıda etkili olurken kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

Uludağ, Güncel
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