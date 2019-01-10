Bursa Uludağ Yarıyıl Tatilinde Dolup Taşacak

Türkiye
'nin en büyük kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ
'da sömestr tatiline sayılı günler kala otellerde rezervasyonlar tükendi. Yaklaşık 40 bin ziyaretçinin beklendiği Uludağ'da 3 günlük tatil yapmak isteyen ziyaretçiler kişi başı ortalama 2 bin 500 lira ödeyecek. Sömestr tatilinin en çok tercih edilen merkezlerinden olan Uludağ'da tatile günler kala otel rezervasyonları neredeyse tükendi. İki büyük gençlik festivalin de içinde bulunduğu dönemde Uludağ'a yaklaşık 40 bin ziyaretçi bekleniyor. Kış tatili için Uludağ'a gelen ziyaretçiler hafta içi programları için ortalama 650 lira, hafta sonu programları için ise ortalama 800 lira gecelik ücret ödeyecek. 12 bin üniversite öğrencisinin bu dönemde Uludağ'a geleceğini söyleyen Alkoçlar Otel Bursa
Grup Otelleri Müdürü Erçin Yalçın 'Çocuklarımızın, gençlerimizin okullarının sömestr tatiline az bir zaman kaldı. Yaklaşık olarak 24 ilden, 80 üniversiteden, 64 kampüsten 12 bin üniversite öğrencimizin Uludağ'a gelmesini bekliyoruz. Sömestr dönemi yüzde 85 doluluk oranını buldu. Bu oran Cuma günü yüzde 100'ü bulur. Sömestr dönemi 3 periyottan oluşuyor. Bu dönemlerde yer bulmak zorlaşır. Sömestr döneminde 3 ya da 4 günlük paketler alabiliyorsunuz. Günlük fiyat bazında kişi başı 550-600 liraya denk geliyor. Yani bir kişinin sömestr tatili yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlara ulaşım dahil değil. Tabi ki bu fiyatlarımız ortalama, fiyatlarımız odalara göre değişkenlik gösterebiliyor dedi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FESTİVALLERİ ULUDAĞ'DA
Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinin bu dönemde Uludağ'da gerçekleşeceğini söyleyen Yalçın, Toplamda 17 otel var. Bu oteller toplamda 5 bin yatak kapasiteli. Festivaller boyunca ise ünlü DJ'ler ve sanatçılar da öğrencilerle buluşacak. Sömestr döneminde buraya gelen öğrenciler, gündüzleri kayak yapıyor. Akşamüzeri etkinlikler başlıyor. Önce dj performasları oluyor. Gece 00.00'dan itibaren ise bölgedeki otellerde ünlü sanatçıların konserleri oluyor. Öğrenciler zamanlarını böyle geçiriyorlar. Sömestr döneminde yer bulmak gerçekten çok zor. Gelecek onlarla pazartesi gününe kadar rezervasyon yaptırmalı. Haftaya yüzde 100 doluluk oranı bekliyoruzö şeklinde konuştu.
REZERVASYONLAR 7 AY ÖNCE BAŞLADI
Sömestr tatili ve gençlik festivalleri için ilk rezervasyonların 2018'in Temmuz ayında başladığını söyleyen Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, Sömestr tatiline yaklaştığımız bu günlerde yoğunluktan daha öte durumdayız. Arz ve talep durumu çok fazla. Sömestr dönemi satışlarına erken rezervasyonla 2018'in Temmuz ayında başlamıştık haliyle sömestr döneminde tamamen doluyuz. 2, 3 ve 4 günlük programlarda hafta içi ve hafta sonu için paketler hazırladık. Hafta içi gelen misafirlerimiz gecelik 655 lira ücret ödeyecek. Hafta sonu ise bu fiyat gecelik ortalama 800 lira oluyor. Geçen yıllarda 15-20 gün arası süren festival bu sene 1 ay sürecek. Haliyle konaklayan misafir sayımız arttı, otelimizde festival döneminde toplamda 20 bin kişi konaklayacak. Bu rakam Uludağ geneline bakıldığında çok daha fazla olacaktır şeklinde açıklamalarda bulundu.