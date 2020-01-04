Bursa uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı - Son Dakika

Bursa uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

6 saat önce

BURSA Uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı (Drone görüntüleriyle)

BURSA Uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı (Drone görüntüleriyle)

Bursa uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:51 Kaynak: DHA
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