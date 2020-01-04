Son Dakika › Güncel › Bursa uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı - Son Dakika
Bursa uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı
6 saat önce
BURSA Uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı (Drone görüntüleriyle)
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:51 Kaynak: DHA
BURSA Uludağ yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı (Drone görüntüleriyle)
Son Dakika "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil