Bursa Uludağ Yılbaşına Hazır

Kayak ve kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ
'da yılbaşı hazırlıklarında sona gelinirken, pek çok otelde yılbaşı gecesi için boş yer kalmadı. Öte yandan yılbaşını Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar için teleferik gece 02.00'a kadar hizmet verecek.
Otel ve misafirhanelerinde 8 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da, yılbaşına günler kala hazırlıklarda neredeyse sona gelindi. Uludağ'da gelenek haline gelen yılbaşı kutlamaları için gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen oteller yılbaşına özel 3-4 günlük paket programlar hazırladı. Kar
kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Uludağ'da yılbaşına kadar kar yağışının sürmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün açıkladığı verilere göre 31 Aralık
günü Uludağ'da en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece olarak ölçülecek.
REZERVASYONLAR TÜKENDİ
Doluluğun pek çok otelde yüzde 100'e ulaştığı Uludağ'da yılbaşı gecesi programlarıyla ilgili bilgiler veren Beceren Otel İşletmecisi Mehmet Haluk
Beceren, Yılbaşı
için bizim otelimizde de diğer otellerde de rezervasyonlar tamamen dolmuş durumda. Bugün kar yağışı devam ediyor haliyle pistlerin durumu çok iyi. Şuanda da otellerimiz dolu haliyle yılbaşında yeni gelecek ve yılbaşına kadar konaklayacak misafirlerimiz yeni yılı çok güzel bir kar ve hava durumu ile karşılayacak. Gelen misafirlerimiz kayak ve diğer aktivitelerle bol bol keyif alıp döneceklerdir. Programlar otelden otele değişiklik göstermekle birlikte genelde 3-4 günlük paketlerden oluşuyor. Yılbaşı ve sömestr tatili haricinde bu programlar geçerli olmuyor dedi.
TERCİH VATANDAŞIN
Her otelin farklı farklı programlar hazırladığını belirten Beceren, Her otelde yılbaşı gecesi için bir müzikli eğlenceli programlar var. Bazı otellerimizde canlı performans sergileyecek olan sanatçılar ve çeşitli aktiviteler var. Ziyaretçiler tercihlerine göre yılbaşı akşamında vakit geçirip eğlenebiliyorlar. Uludağ'da yılbaşı geceleri saat 12.00'dan sonra insanlar dışarı çıkıp yürüyüş yapıyorlar ya da gece kulüplerinde eğlenmelerine devam ediyorlar. Herkesi, özellikle de kayak severleri Uludağ'a bekliyoruz. Gelsinler, doya doya eğlensinler, kayak yapsınlar şeklinde konuştu.
TELEFERİĞİN YILBAŞI MESAİSİ
176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli teleferik, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı Bursa
Teleferik Yılbaşına Uludağ'da girmek isteyenler için 31 Aralık gecesi saat 02 00'a kadar hizmet verecek. Teleferik ile Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, tam bilet için gidiş geliş 38 lira öğrenci bileti için ise gidiş geliş 27 lira ödeyecek.