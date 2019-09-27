Bursa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarları İçin Geri Sayım

8 - 12 Ekimtarihleri arasında gerçekleşecek Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alıyor. Her yıl Ekim ayında yapılan buluşma, traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8-12 Ekim 2019 günleri arasında düzenlenecek BURTARIM 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 12. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI, 14 ülkeden 275 firma ve firma temsilciliğinin katılımında, 5 salon ve açık alanda toplam 50 bin m2'de, yaklaşık 300 bin ziyaretçi hedefi ile kapılarını açmaya hazırlanıyor. 5 gün boyunca ziyarete açık olacak fuarların traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarını artırması bekleniyor.

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarlarının sektör adına öneminden bahseden Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ''Tarım ve hayvancılık alanlarında güçlü bir modernleşme yaşanırken, sektör profesyonelleri tarım ve hayvancılık modernizasyonu için teknolojik hizmetlerin tanıtıldığı platformlara ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları ihtiyaçların karşılanması noktasında bir sektör buluşması haline gelmeye devam ediyor'' dedi.

Tarım ve hayvancılıkta etkin bir ülke olma yolunda ilerlerken sektörle ilgili fuarlar da her geçen gün önemini arttırıyor. Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları ile sektör profesyonelleri ve ilgilileri ürün çeşitliliğinden toprağın işlenmesine, hasattan ilaçlamaya kadar tüm aşamaları kolaylaştıran teknolojileri görebilecek, en düşük maliyetle en kaliteli ürünü alabilmeleri anlamında aynı çatı altında buluşabilecek.

Tarım ve hayvancılık sektörlerinin tüm yapı taşlarının sergileneceği organizasyonda, iş hacminin arttırılması, traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına ve ülke ekonomisine katma değer sağlanması hedefleniyor.

55'den Fazla Ülkeden Organize Edilen Heyetler ile Kıtalar Arası Köprüler Kuruluyor

Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini arttırmak ve nihayet ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacı ile Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetleri organize edildi. Kıtalar arası köprüleri kuran Fuarlar, Tüyap yurtdışı ofislerinin etkili çalışmaları ile; Bulgaristan, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan başta olmak üzere 55'in üzerinde fazla ülkeden organize edilen 1000'in üzerinde iş insanına ev sahipliği yapacak.