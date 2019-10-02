Bursa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarları için geri sayım başladı
1 saat önce
Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, için geri sayım başladı.
Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, için geri sayım başladı. 8 - 12 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek buluşmada, 300 bin ziyaretçi hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:36
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