Son Dakika Haberleri: Bursa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarları için geri sayım başladı
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Bursa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarları için geri sayım başladı

1 saat önce

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, için geri sayım başladı.

Bursa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarları için geri sayım başladı, System.String[]

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, için geri sayım başladı. 8 - 12 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek buluşmada, 300 bin ziyaretçi hedefleniyor.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:36 
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