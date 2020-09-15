BURSA Üniversite öğrencisi hatalı basım 50 lirayı internetten satışa sundu - Son Dakika

Üniversite öğrencisi hatalı basım 50 lirayı internetten satışa sundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Kaya (21), bankamatikten çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten satışa çıkardı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Doğan Kaya, bankamatikten çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. Kaya, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği paranın hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Kaya, 50 liralık banknotu 75 bin liradan internette satışa çıkardı. Kaya, paradan elde edeceği gelirle yardıma muhtaç vatandaşlara destek vereceğini söyledi. Doğan Kaya, 'Bankamatikten para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm. Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Ben de şaşırdım ve araştırdım. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum" dedi.