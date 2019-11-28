Bursa ürettiği renkli yumurtalarla, çocukların ilgisini çekiyor

Ürettiği renkli yumurtalarla, çocukların ilgisini çekiyor

Bursa'da İnegöl ilçesinde, süs tavuğu yetiştiriciliği yapan Talat Korkut (51), 7 farklı renk tonunda ürettiği yumurtalarla, özellikle çocuklarıni ilgisini çekiyor. Yumurtaların tanesini 10 TL'den satışan sunan Korkut, renkli yumurta ticaretinin iyi bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurduğu çiftlikte, süs tavuğu yetiştiriciliği yapan Talat Korkut, ürettiği 7 farklı renk tonundaki yumurtalarla dikkat çekiyor. Yeşil, sarı, gri, kahverengi, beyaz, mavi ve turuncu renkteki yumurtaların tanesini 10 TL'den satışa sunan Korkut, özellikte çocukların ilgisini çekiyor. Konuya ilişkin konuşan İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Talat Korkut, 'Hobi olarak süs tavuğu yetiştiriyoruz. Süs tavukları Amerika'dan geliyor. Çeşit çeşit tavuklarımız var. Bu tavukların yumurtaları renk renk. Protein oranı diğer beyaz renkteki yumurtalara göre daha fazla. Yumurtayı sevmeyen çocuklar, renginden dolayı yumurtaları tüketmek istiyor. Bu yumurtalar ile aylık 5 ile 10 bin lira arasında kazanç sağlamak mümkün. Yumurtalar, iyi bir gelir kaynağı olabilir dedi.