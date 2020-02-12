Bursa-Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa-Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (2) - Son Dakika

Bursa-Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (2)

6 saat önce

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (2) EV SAHİBİ AİLEYİ ANLATTIAileye, 4 yıl önce evini kiraladığı söyleyen ev sahibi Furkan Y., üvey çocukların gelmesinin ardından sürekli kavga sesleri duyduklarını anlattı.

Bursa-Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (2), System.String[]

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (2)

EV SAHİBİ AİLEYİ ANLATTI

Aileye, 4 yıl önce evini kiraladığı söyleyen ev sahibi Furkan Y., üvey çocukların gelmesinin ardından sürekli kavga sesleri duyduklarını anlattı. Üvey çocukların dilendirildiğini ve sürekli şiddete maruz kaldığını iddia eden Furkan Y., "İlk zamanlar üvey çocukları ortalıkta yoktu. Daha sonra üvey çocuklar geldi, kavgalar olmaya başladı. Gece 3-4'de, uykudan uyanıp kavgayı ayırdığım zamanlar oldu. Çocuklara şiddet uygulandığını biliyorduk. Anneleri kendi çocuklarına bakıyordu ama üvey çocuklarına bakmıyordu. Kendi çocukları dondurma yerken, üvey çocuğa dondurma almıyorlardı. Özellikle babaları evde yokken çocuklar darbediliyordu. Evden çıkarmak istedim ama çıkaramadım. Çocukları dövdüğüne şahit oldum. Üvey çocuklar, anneye hizmet ediyordu. Burada çöpe girdiklerini bilirim. Çocukları çöpe sokuyordu, dilendiriyordu. Evlerini ben dizdim. Komşular da yardım etti" dedi.

DİĞER ÜVEY KARDEŞ YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİYE ALINDI

Öte yandan Muhammed'in ablası H.H.'nin, Bursa Şehir Hastanesi'nin Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. 14 yaşındaki kızın, vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar olduğu belirlenirken, sıcak suyla işkence yapıldığı iddia edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
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