Bursa üvey anne muhammed'in cesedini gömme planı yapmış - Son Dakika

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Bursa üvey anne muhammed'in cesedini gömme planı yapmış
6 saat önce
Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)TUTUKLANDILARBursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin...
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:16 Kaynak: DHA
Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)
TUTUKLANDILAR
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede 'adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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