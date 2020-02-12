Bursa üvey anne muhammed'in cesedini gömme planı yapmış - Son Dakika
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Bursa üvey anne muhammed'in cesedini gömme planı yapmış

6 saat önce

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)TUTUKLANDILARBursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin...

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)

TUTUKLANDILAR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede 'adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa üvey anne muhammed'in cesedini gömme planı yapmış

Muhammed Hüseyin, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:16 Kaynak: DHA
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Son Dakika

9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar
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