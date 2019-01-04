Bursa Uyuşturucu Kullanan Genç Acil Servisi Karıştırdı

Uyuşturucu kullanan genç acil servisi karıştırdı Bursa
'nın İnegöl
ilçesi Devlet Hastanesi
Acil Servisinde tedavi altına alınan uyuşturucu bağımlısı genç Acil Servisi karıştırdı. Emniyet ve jandarma ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirilen genç, gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre; uyuşturucu kullandığı iddia edilen M.K. isimli genç, Yeniceköy
mahallesinden ambulansla Devlet Hastanesi Acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından kendine gelen genç, sağlık çalışanlarına hakaret etmeye başladı. Jandarma
ve emniyet ekiplerinin uyarılarını dinlemeyen genç etrafa saldırmaya başladı. hastaları tedirgin eden genç, Emniyet ve Jandarma ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirildi. Tedavisi tamamlanan genç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.