Son Dakika Haberleri: Bursa Uyuşturucu Kullanan Genç Acil Servisi Karıştırdı

Bursa Uyuşturucu Kullanan Genç Acil Servisi Karıştırdı

1 saat önce

Uyuşturucu kullanan genç acil servisi karıştırdıBursa'nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınan uyuşturucu bağımlısı genç Acil Servisi karıştırdı.

Uyuşturucu kullanan genç acil servisi karıştırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınan uyuşturucu bağımlısı genç Acil Servisi karıştırdı. Emniyet ve jandarma ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirilen genç, gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; uyuşturucu kullandığı iddia edilen M.K. isimli genç, Yeniceköy mahallesinden ambulansla Devlet Hastanesi Acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından kendine gelen genç, sağlık çalışanlarına hakaret etmeye başladı. Jandarma ve emniyet ekiplerinin uyarılarını dinlemeyen genç etrafa saldırmaya başladı. hastaları tedirgin eden genç, Emniyet ve Jandarma ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirildi. Tedavisi tamamlanan genç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:31 Kaynak: DHA

Bursa, Devlet Hastanesi, 3. Sayfa
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