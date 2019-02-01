Bursa Uyuşturucu Maddeleri Çatı ve Su Borularına Gizlemişler
37 dakika önce
Uyuşturucu maddeleri çatı ve su borularına gizlemişlerBursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen opersayonda 6 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu maddeleri çatı ve su borularına gizlemişler Bursa
'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen opersayonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda müstail evin çatısına ve su borusuna saklanan uyuşturucu maddeleri narkotik köpeği Rona ele geçirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım
ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tepsit etti. Eve opersayon düzenleyen polis ekipleri, U.G., F.Ç., A.Y., M.A.E., S.Y. ile H.I.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan detaylı aramalarda 57 ecstasy hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram bonzai, 150 gram esrar ve tabanca ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 5 bin 210 lira ele geçirildi. Operasyona destek veren narkotik madde arama köpeği Rona, müstakil evin çatısında ve su borularına zulalanmış uyuşturucu maddeleri buldu. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:15 Kaynak: DHA
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