BURSA UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİYLE BİLİNCİNİ KAYBETTİ, DEREDE MAHSUR KALDI - Son Dakika

BURSA'da, uyuşturucu maddenin etkisiyle, indiği dere yatağında bilincini kaybedip mahsur kalan Recep D.(52), halatlı istasyon yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.Dün saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen Recep D., serinlemek için Gökdere deresine girdi. Yaklaşık 5 metrelik duvardan atlayıp dereye inen Recep D., indiği yerde mahsur kaldı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle de şoka giren Recep D.'yi gören mahalle sakinleri, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kurduğu istasyonla, Recep D.'yi dere yatağından çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Recep D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.