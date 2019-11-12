Son Dakika Haberleri: Bursa uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyede
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Bursa uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyede

7 saat önce

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyedeBursa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik, dün sabah saatlerinde gerçekleşen opersayonda gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyede

Bursa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik, dün sabah saatlerinde gerçekleşen opersayonda gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Emniyet, Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden bin polis, dün sabah tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat Ekipleri, otomatik silahlar ile bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, koçbaşı ile evlerin kapılarını kırdı. Evlere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda; 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu örgüte üye olmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'iş yeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından arananların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 86 tabanca fişeği ve satışa hazır olarak paketlenmiş kokain ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Bursa uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyede

Bursa, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:45 Kaynak: DHA
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