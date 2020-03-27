BURSA Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede - Son Dakika

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BURSA Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
6 saat önce
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyedeBursa'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
Bursa'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda U.K., M.D. ve Ö.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 413 gram metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
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