Bursa 'uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa 'uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bursa 'uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde, aracına aldığı F.A.'yı darp ederek aracından atan ve gözaltına alınırken basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" diyen Abdülsamet E.' nin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracına aldığı F.A.'yı darp ederek aracından atan ve gözaltına alınırken basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" diyen Abdülsamet E.' nin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

İnegöl'de 4 gün önce meydana gelen olayda Abdülsamet E. (34), otomobiliyle giderken, kaldırımda gördüğü F.A.'yı, zorla aracına bindirdi. Bir süre gezdirdikten sonra da aracı kenara çeken Abdülsamet E., F.A.'yı önce darbetti ardından da araçtan attı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A. tedavi altına alındı. Çevrede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri şüpheli Abdülsamet E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye seck edilen şüpheli Abdülsamet E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet ekipleri çelişkili ifadelerinden şüphelendikleri Abdülsamet E.'nin evine bu akşam operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada esrar ve payp adı verilen uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli Abdülsamet E. yeniden gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bursa 'uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı

İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
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