Son Dakika Haberleri: BURSA Uyuşturucu satıcılarının bıçaklı kavgası 1 yaralı
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BURSA Uyuşturucu satıcılarının bıçaklı kavgası 1 yaralı

9 dakika önce

Uyuşturucu satıcılarının bıçaklı kavgası 1 yaralıBursa'da, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığından husumetli oldukları iddia edilen Yakup E.'yi (30), evini basarak bıçaklayan 3 kişi, polis tarafından yakalanırken, hastaneye kaldırılan Yakup E.'nin evinde 550 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcılarının bıçaklı kavgası 1 yaralı

Bursa'da, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığından husumetli oldukları iddia edilen Yakup E.'yi (30), evini basarak bıçaklayan 3 kişi, polis tarafından yakalanırken, hastaneye kaldırılan Yakup E.'nin evinde 550 gram bonzai ele geçirildi.

Olay dün saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. Baran C. (17), Atacan E. (25) ve Kadriye E. (23), aralarında uyuşturucu ticareti yüzünden husumet olduğu öğrenilen Yakup E.'nin evini bastı. Çıkan arbede sırasında Baran C., Yakup E.'yi, sol karın boşluğundan bıçakladı. Yakup E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yakup E.'yi hastaneye götürürken, evinde arama yapan polis ekipleri 550 gram bonzai ele geçirdi. Görgü tanıklarını dinleyen ve çevrede güvenlik kameralarını inceleyen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Baran C., Atacan E. ve Kadriye E.'yi, evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Birçok dosyadan kayıtları bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu Ticareti, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:40 Kaynak: DHA
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