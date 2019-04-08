Bursa Uyuşturucu Satıcısından İlginç Tepki Hastaneye Götüreceğiz Dediler, Narkotiğe Getirdiler
13 dakika önce
Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Bursa
'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O. (53) kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Merhaba, benim de gazeteci arkadaşım var, iyi çekin ben ev sahibiyim, uyuştrucu içmiyorum, satmadım herşey bir anda oldu, hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler, 53 yaşındayım 1 kere nezarethane gördüm diye konuştu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez Yıldırım
, Osmangazi
ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 3 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, satışa hazır 49 paket halinde bonzai ile 200 gram metamfetamin ele geçirildi. 7 şüpheliden 2'si hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, H.K., A.Ç., R.O., G.I., ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk olduğu esnada kendisini görünütleyen basın mensuplarını gören şüphelilerden R.O., Merhaba, benim de gazeteci arkadaşım var, iyi çekin ben ev sahibiyim, uyuşturucu içmiyorum, satmıyorum. Hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler, hayatımda 1 kez nezarethane gördüm dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:08 Kaynak: DHA
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