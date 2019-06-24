Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli: Bu sene şampiyon biziz
48 dakika önce
Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden E.D., adliyeye sevk edildiği esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu sene şampiyon biziz" dedi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, E.S., E.D., Ö.K., R.A., ile N.K. olmak üzere, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 80 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
'BU SENE ŞAMPİYON BİZİZ'
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.D.'nin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu sene şampiyon biziz" demesi dikkat çekti.
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