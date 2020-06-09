BURSA Uyuşturucu şüphelisinin testi pozitif çıktı, 30 polis karantinaya alındı - Son Dakika

BURSA Uyuşturucu şüphelisinin testi pozitif çıktı, 30 polis karantinaya alındı

Uyuşturucu şüphelisinin testi pozitif çıktı, 30 polis karantinaya alındıBURSA'da 2 bin 500 polisin düzenlediği geniş kapsamlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Uyuşturucu şüphelisinin testi pozitif çıktı, 30 polis karantinaya alındı

BURSA'da 2 bin 500 polisin düzenlediği geniş kapsamlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alınan 30 polise de test yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesine geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. 2 bin 500 emniyet personelinin katıldığı operasyonda belirlenen adreslere baskınlar düzenlenirken, ekipler koronavirüse karşı eldiven ve maskeyle önlem aldı. Operasyonda 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet ecstasy hap, 300 gram toz esrar, 230 gram sentetik kannobinoid, 121 kök Hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 25 şüpheli, aralarında uyuşturucu madde kullandığı ve kullanımına özendirdiği aynı zamanda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 25 şüpheliyle birlikte toplam 50 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 50 şüpheliden, 11'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

1 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Cezaevine gönderilen tutuklu sanıklara önce koronavirüs testi yapıldı. Yapılan değerlendirmenin sonucunda bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sanığı gözaltına alan ve evinde arama yapan polislerle ve temas halinde bulunduklarımeslektaşları karantina altına alındı. Koronavirüs şüphesi bulunan 30 polis, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne giderek koronavirüs testi yaptırdı. Polislere yapılan koronavirüs testinin sonuçlanması bekleniyor.

BURSA Uyuşturucu şüphelisinin testi pozitif çıktı, 30 polis karantinaya alındı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Uyuşturucu şüphelisinin testi pozitif çıktı, 30 polis karantinaya alındı - Son Dakika

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