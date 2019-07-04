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BURSA Uyuşturucu ticareti yapan kişinin evinde 660 kök kenevir ele geçirildi

46 dakika önce

Uyuşturucu ticareti yapan kişinin evinde 660 kök kenevir ele geçirildiBursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada 660 kök kenevir ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan kişinin evinde 660 kök kenevir ele geçirildi
Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada 660 kök kenevir ele geçirildi.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde G.D.'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarıyla harekete geçti. G.D.'nin evinde ve bahçesinde yapılan kontrollerde 4 ayrı bölgeye kenevir bitkisi ekili olduğu ve hasat döneminde olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan kararla şüphelinin ev, eklentileri ve arazisinde arama yapıldı. Aramada özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış bir kısmı saksılarda yetiştirilmiş yaklaşık 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekim suçlarından işlem yapılarak gözaltına alındı.
BURSA Uyuşturucu ticareti yapan kişinin evinde 660 kök kenevir ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:19 Kaynak: DHA
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