Bursa uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetine saklamış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetine saklamış - Son Dakika

Bursa uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetine saklamış

16 dakika önce

Uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetine saklamışBURSA'da, ocak ayında yapılan asayiş uygulamalarında bin 700 şüpheli yakalandı, 1 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetine saklamış

BURSA'da, ocak ayında yapılan asayiş uygulamalarında bin 700 şüpheli yakalandı, 1 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin, uyuşturucuları tek kullanımlık çay poşeti içine gizlediği ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve motosikletli yunus timleri tarafından, 'suçların önlenmesi ve suça karışan kişilerin yakalanması' amacıyla ocak ayı boyunca kentin çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yapıldı. Sabit ve şok uygulamalarda, 401'i hakkında arama kararı bulunan bin 700 şüpheli yakalandı.

SALLAMA ÇAYLARA UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Şüphelilerin üzerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 58 ruhsatsız tabanca, 28 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği, 1 kilo 112 gram uyuşturucu madde ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulama sırasında yakalanan bir şüphelinin uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetlerine gizlediği saptandı.

Haklarında arama bulunan 401 kişi ilgili makamlara teslim edilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Bursa uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetine saklamış

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:24 Kaynak: DHA
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