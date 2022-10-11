Polis uygulamasını görünce uyuma numarası yaptı! Ehliyetini 2036'ya kadar kaptırmaktan kurtulamadı - Son Dakika
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Polis uygulamasını görünce uyuma numarası yaptı! Ehliyetini 2036'ya kadar kaptırmaktan kurtulamadı

11.10.2022 07:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis uygulamasına girmemek için park ettiği araçta uyuma numarası yapan Hüseyin Ş. cezadan kurtulamadı. 5'inci kez alkollü yakalanan sürücü ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis memurları denetimlerini sürdürürken, uygulamadan kaçmak için geri manevra yaparak 100 metre uzaklığa park eden aracı gördü.

UYUMA NUMARASI YAPTI

Ekipler sürücünün kaçma ihtimaline karşı araca yöneldi. Polisler, otomobilin yanına geldiğinde sürücünün, aracın sağ ön yolcu koltuğunda uyuyor gibi davrandığını fark etti. Araçtan indirilen Hüseyin Ş., otomobili kullanmadığını iddia ederek, polis ekiplerine uzun süre direndi. Hüseyin Ş., polisin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine aracı kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.

5'İNCİ KEZ YAKALANDI EHLİYETİNİ 2036 YILINDA ALACAK

Polis ekiplerinin kontrollerinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin Ş.'nin alkollü araç kullanırken daha önce de 4 kez yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Hüseyin Ş.'ye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Hüseyin Ş.'nin el konulan ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş., ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi. Araçta bir süre protez dişlerini arayan Hüseyin Ş., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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Kaynak: DHA

Tragger, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis uygulamasını görünce uyuma numarası yaptı! Ehliyetini 2036'ya kadar kaptırmaktan kurtulamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis uygulamasını görünce uyuma numarası yaptı! Ehliyetini 2036'ya kadar kaptırmaktan kurtulamadı - Son Dakika
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