BURSA ÜZERİNE BASILAN BAYRAĞI, ŞEHİT YEĞENİNİN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN ASMIŞ - Son Dakika

BURSA ÜZERİNE BASILAN BAYRAĞI, ŞEHİT YEĞENİNİN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN ASMIŞ

13.04.2021 13:42

BURSA'da iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine basan Suriye uyruklu H.S. (25), mahkeme kararıyla Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırıldı.

BURSA'da iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine basan Suriye uyruklu H.S. (25), mahkeme kararıyla Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırıldı. H.S.?nın iş yerinden bayrağı aldığı görüntüler de ortaya çıktı. İş yeri sahibi Sinan Uğurlu, 'Bayrağı, 2017 yılında Hatay'ın Amanos Dağları'nda eşi 5 aylık hamileyken şehit olan yeğenim Salih Kayan'ın hatırası olarak asmıştım' dedi.

Olay, pazar günü merkez Osmangazi ilçesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu H.S., bir iş yerinin camında asılı olan Türk bayrağını alıp yere sererek üzerine bastı. Durumu fark eden vatandaşların tepkisi üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı. Esnaf da olaya müdahale etti.

Vatandaşlardan U.T., bayrağı elinden aldığı H.S.'ye yumruk attı. Yaşanan olayın ardından karakola giden U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, H.S.?yi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkeme kararıyla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırıldı.

Bu arada H.S.?nin bayrağı aldığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde H.S.?nin bayrağı aldıktan sonra bir süre beklediği görüldü.

'ŞEHİT OLAN YEĞENİMİN HATIRASI OLARAK ASTIM'

H.S.?nin bayrağı aldığı iş yerinin sahibi Sinan Uğurlu, 'Pazar günü gelen bir telefonla iş yerine asılı bayrağımın biri tarafından alınıp üzerine basıldığını öğrendim. Telefon üzerine çıkıp geldim. Ben geldiğimde olay bitmişti, ama yaşananlar utanç vericiydi. Ben gelene kadar müdahale etmişlerdi zaten olaya. Sonra sabah emniyetten geldiler, Bayrağın üzerine basan gözaltına alınmış. Zaten onu da sonra hastaneye yatırmışlar. Bu bayrağı, 2017 yılında Hatay'ın Amanos Dağları'nda eşi 5 aylık hamileyken şehit olan yeğenim Salih Kayan'ın hatırası olarak asmıştım. Eğer biz iş yerinde olsaydık zaten bayrağa dokunmasına izin vermezdik. Ama insanlarımız duyarlı, ne olursa olsun müdahale etmişler. Ben de bayrağımı emniyet mensuplarından geri aldım. Güzelce temizleyip geri verdiler. Ben de eski yerine geri astım' dedi.

BURSA ÜZERİNE BASILAN BAYRAĞI, ŞEHİT YEĞENİNİN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN ASMIŞ
BURSA ÜZERİNE BASILAN BAYRAĞI, ŞEHİT YEĞENİNİN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN ASMIŞ
BURSA ÜZERİNE BASILAN BAYRAĞI, ŞEHİT YEĞENİNİN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN ASMIŞ
BURSA ÜZERİNE BASILAN BAYRAĞI, ŞEHİT YEĞENİNİN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN ASMIŞ

Suriye, Şehit, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA ÜZERİNE BASILAN BAYRAĞI, ŞEHİT YEĞENİNİN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN ASMIŞ - Son Dakika


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