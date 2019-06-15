BURSA Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
17 dakika önce
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)YARIN TOPRAĞA VERİLECEKMersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Bursa'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:51 Kaynak: DHA
Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan
'ın cenazesi Bursa
'ya geldi. Arslan'ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haber alıp gelen yakınları güçlükle ayakta durabildi. Arslan'ın kız kardeşi Zeynep Arslan
ise sinir krizi geçirdi. Sinan Arslan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Yıldırım
Hacı İbrahim Altan
Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Arslan Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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