BURSA Uzman onbaşı, 2 ayrı not bırakıp intihar etti - Son Dakika

BURSA Uzman onbaşı, 2 ayrı not bırakıp intihar etti

Uzman onbaşı, 2 ayrı not bırakıp intihar ettiBURSA'da, bunalıma girdiği öne sürülen İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Musa Ş. (22), 2 ayrı not bırakarak, tabancasıyla yaşamına son verdi.

Uzman onbaşı, 2 ayrı not bırakıp intihar etti

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BURSA'da, bunalıma girdiği öne sürülen İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Musa Ş. (22), 2 ayrı not bırakarak, tabancasıyla yaşamına son verdi. Musa Ş.'nin, sevgilisine bıraktığı notta, Sana nasihatim var. Evlen, eşine iyi bir kadın, çocuklarına iyi bir anne ol. Biliyorum arkamdan ağlayacaksın ama ben senin ağlamana dayanamam yazdığı görüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Bülbülce Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı evin 2'nci katındaki dairede oturan, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Musa Ş., iddiaya göre bunalıma girdi. Sabah mesai arkadaşlarından sosyal medya üzerinden helallik istediği belirtilen Musa Ş., odasında 2 ayrı not bırakarak, tabancasıyla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Musa Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise evde intihar notlarını buldu. Musa Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SOSYAL MEDYADA, İSMİNİN YANINA 'ÖLDÜ SAY' YAZMIŞ

Musa Ş.'nin yazdıkları arasında, sevgilisine bıraktığı notta, Sana nasihatim var. Evlen, eşine iyi bir kadın, çocuklarına iyi bir anne ol. Biliyorum arkamdan ağlayacaksın ama ben senin ağlamana dayanamam yazdığı görüldü. Musa Ş.'nin intihar etmeden önce ise sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, isminin yanına 'öldü say' yazdığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, Musa Ş.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Uzman onbaşı, 2 ayrı not bırakıp intihar etti - Son Dakika
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