Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahilerine gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahilerine gıda yardımı - Son Dakika

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahilerine gıda yardımı

12 dakika önce

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca aylık gıda yardımı yaptığı belirtildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahilerine gıda yardımı, System.String[]

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca aylık gıda yardımı yaptığı belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, vakıfların tarihte sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın temel direği olduğu kaydedildi.

Bursa'da 189, Bilecik'te 155, Sakarya'da 133 ve Yalova'da 155 ihtiyaç sahibi aileye 1 milyon 700 bin lira tutarında kuru gıda yardımı yapıldığı ifade edilerek, kuru gıda yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların, bölge müdürlüğüne müracaat ederek talep formu doldurması gerektiği, formların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait bilgi sistemi üzerinden kontrol edildiği belirtildi.

Yardımların yıl boyunca, aylık olarak yapıldığı aktarıldı.

Bilecik, Sakarya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:28 Kaynak: AA

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