Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden her ay ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, her ay düzenli olarak 632 aileye kuru gıda paketi ulaştırıyor.

Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Vakıflar Haftası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçirildiğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle kutlamaların "Vakıf medeniyetinde şefkat ve merhamet" temasıyla sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapıldığını aktaran Emek, şunları kaydetti:

"Bugün dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramlar vakıf olgusunun tam merkezinde yer alıyor. Medeniyetimizin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkati çekmek, vakıfların kurulmasına teşvik, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması son derece anlamlıdır. Koronavirüsün en çok etkilediği kesim, bu dönemde hedef kitlemizdir. Yıl boyunca kuru gıda yardımında bulunduğumuz 632 aileye, sokağa çıkma yasağı olduğu günler dahil bu paketler ulaştırılmış, kurumumuzdan engelli ve yetim maaşı alan muhtaçlar ve burs alan öğrencilerin ihtiyaçları aksatılmadan karşılanmıştır."

Emek, vakıf kurucularının bıraktığı mesuliyeti yerine getirmekten duydukları memnuniyeti vurgulayarak, "Bölgemizde kurulu bulunan yeni vakıflar eliyle 100 aileye ilave kuru gıda yardımı yapılmıştır." ifadesini kullandı.