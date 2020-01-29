Bursa Valiliği, 2020 gösteri ve yürüyüş alanlarını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Valiliği, 2020 gösteri ve yürüyüş alanlarını açıkladı - Son Dakika

Bursa Valiliği, 2020 gösteri ve yürüyüş alanlarını açıkladı

6 saat önce

Bursa'da 2020 yılı toplantı, gösteri alanları ve yürüyüş güzergahları açıklandı.

Bursa Valiliği, 2020 gösteri ve yürüyüş alanlarını açıkladı, System.String[]

Bursa'da 2020 yılı toplantı, gösteri alanları ve yürüyüş güzergahları açıklandı.


Bursa Valiliği, 2020 yılı için 'açık hava toplantı alanı, gösteri yürüyüş güzergahları, toplanma ve dağılma yerleri, afiş ve pankart asılacak alanları'nı açıkladı. Buna göre, Osmangazi ilçesinde Gökdere Meydanı, Merinos Parkı ve Kent Meydanı, Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı, Yıldırım'da Ertuğrulgazi Meydanı olarak belirlendi. Gökdere Meydanı için toplanma alanı Haşim İşcan Caddesi ve Kemal Bengü Caddesi'nin kesiştiği Demirtaş Köprüsü altı toplanma yeri olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı, toplanma alanından hareketle, Kemal Bengü Caddesi'nin Acem Reis Cami yönüde Ali Ferruh Yücel Caddesi ile Yeni Cumhuriyet Caddesi istikametine doğru takip edilerek bu iki caddenin Beyazıt Caddesi ile kesiştiği kavşaktaki Gökdere miting alanında son bulacak. Merinos Parkı için toplanma alanı stadyum kavşağı olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı ise, Stadyum kavşağından Ankara- İzmir karayolu istikametinden yan yolu takiben Osmangazi Belediyesi binası yanı ve Merinos Hamza Güreli Camii önündeki köprüden karşı istikamete geçilerek Güney ve Doğu kapısından parka girilerek miting alanında bitecek.


Kent Meydanı için toplanma alanı Stadyum Caddesi üzeri olarak açıklandı. Yürüyüş güzergahı ise, Stadyum Caddesi, Darmstad Caddesi, İlkbahar Caddesi'ni takiben Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesiştiği Kent Meydanı AVM önündeki alanda tamamlanacak.


Fatih Sultan Mehmet Bulvarı toplanma alanı, İzmir yolundan, Mudanya istikametine doğru FSM Caddesi'nin Barbaros Caddesi ile kesiştiği yer olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı ise, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne takiben Tuna Caddesi ile Nilüfer Hatun Caddesi'nin kesiştiği yerdeki miting alanında son bulacak.


Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Meydanı için toplanma alanı Selçukbey Caddesi'nin Kaplıkaya Caddesi ve Çağlar Sokak ile kesiştiği kısım olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı ise, Selçukbey Caddesi'nin Tayyareci Mehmet Ali Caddesi istikametine doğru ve Selçukbey Caddesi'nin Prof. Tezok Caddesi ile Ertuğrulgazi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sonlanacak. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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