Bursa Valiliği alışveriş merkezlerinde alınması gereken önlemleri açıkladı - Son Dakika

Bursa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan ve yeniden faaliyete geçen alışveriş merkezlerinden alınması gereken önlemlere ilişkin kararları yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 11.05.2020 tarih ve 47 sayılı kararıyla alışveriş merkezlerinde uyulması gereken usul ve esasların belirlendiği ifade edildi.

Alışveriş merkezlerinin 10.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet yürüteceği belirtilen açıklamada, alışveriş merkezlerinde bulunan ve bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske veya bez maske kullanmasının zorunlu olup maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin alışveriş merkezine alınmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Alışveriş merkezlerinin giriş-çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları süre boyunca maske ile birlikte gözlük ya da yüz koruyucu veya siperlik kullanmalarının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alışveriş merkezlerinde girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen kişiler içeri alınmayarak ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir. Alışveriş merkezine gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olacaktır. Bu kapsamda, müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre alışveriş merkezi içinde kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons gibi yöntemlerle gerekli uyarılar yapılacaktır. İçeride en fazla 3 saat kalınabilecektir. Alışveriş merkezlerinin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran, lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılacaktır."