AFAD ekipleri Bursa'da tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika
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AFAD ekipleri Bursa'da tatbikat gerçekleştirdi

22.09.2022 13:50
AFAD ekipleri Bursa'da tatbikat gerçekleştirdi

Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet sonrasında oluşacak afet yönetim merkezinin çalışma usulleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet sonrasında oluşacak afet yönetim merkezinin çalışma usulleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bursa çalışma grupları ana ve destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar, aynı zamanda bölge illerinin arama kurtarma çalışma grupları, çalışma gruplarının Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) kullanıcıları, il ve ilçe AFAD merkezleri ile il afet yönetim merkezi ve ilçe afet yönetim merkezi oluşturarak planlanan uygulamalar anlatıldı.

Tatbikata Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, yerel yönetimler, kaymakamlıklar, 596 arama kurtarma personeli, 98 resmi ve özel sektör çalışanı, Kızılay personeli olmak üzere bin 260 kişi katıldı.

Tatbikatın amacının hazırlanan 26 çalışma planının uygulanabilirliğini test etmek, il ve ilçe AFAD merkezleri arasında koordinasyonu geliştirmek, ekiplerin gece çalışma pratiğini artırmak ve eksiklikler doğrultusunda planları güncelleyerek iyileştirmek olduğunu anlatan ekipler, çevre illerle beraber tatbikat yapılmasının gerekliliğinin önemine dikkati çekti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat Bursa'nın en önemli meselesinin deprem olduğunu vurgulayarak, yapılan tatbikatın pratikte de uygulamaya dönüşmenin herkesin işi olduğunu ve ciddiyet, kararlılık ile uygulamadaki disiplini sağlamak gerektiğini ifade etti.

Canbolat, "Bugün nihayetinde bir tatbikat ama iş başa geldiğinde kurumların, yöneticilerin neler yapacağını şimdiden doğru planlanması ve Allah korusun başımıza geldiği zaman hızlı ve pratik bir şekilde uygulamaya geçildiğinde avantajlı hale gelerek insanlara daha çabuk ulaşabileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Afet yönetimi bu anlamda Bursa'nın en öncelikli meselesidir. Tatbikatın hayırlı olmasını temenni ediyorum." kaydetti.

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Kaynak: AA

Bursa Valiliği, Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD ekipleri Bursa'da tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika

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