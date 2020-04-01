Bursa Valiliği Korona virüsü ile mücadele yeni tedbirler aldı - Son Dakika
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Bursa Valiliği Korona virüsü ile mücadele yeni tedbirler aldı

6 saat önce

Bursa Valiliği, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgınının ülkede yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla Bursa'nın merkez...

Bursa Valiliği Korona virüsü ile mücadele yeni tedbirler aldı, System.String[]

Bursa Valiliği, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgınının ülkede yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla Bursa'nın merkez ve ilçelerindeki mahalle/semt pazar yerlerindeki tedbirleri geliştirdi.


Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Başta geleneksel olarak haftanın belli bir günü toplanan pazarlar, Çarşamba pazarı, Cuma pazarı ve bunu gibi bir çok pazar olmak üzere sahada uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına ilgi yazı kapsamında alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığı görülmektedir. Bu nedenle pazar yerleri ile ilgili 27.03.2020 tarih 15 sayılı ve 28.03.2020 tarih 19 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarında belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak pazar kurulacak günlerde pazar yerlerinin veya pazar kurulacak alanların cadde, sokak, meydan gibi aşağıda belirtilen esaslar dahilinde faaliyetlerini yürütmesi sağlanmalıdır.


"1-Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş- çıkışlar engellenmelidir.


2-Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmalıdır.


3-Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.


4-Pazar yeri/alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmalıdır.


5-Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmalıdır.


6-Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmalı bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır.


7-Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmelidir.


Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, belediye zabıtası yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya ekipmanlarından yararlanılmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan kararların sürekli denetlenmesine, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler ve/veya adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi. - BURSA

Çin Halk Cumhuriyeti, Bursa Valiliği, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:24 Kaynak: İHA

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