Bursa Valiliği'nden 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme - Son Dakika

Bursa Valiliği'nden 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme

BURSA'da, salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına yeni düzenleme getirildi.

Bursa Valiliği'nden 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme, System.String[]

BURSA'da, salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına yeni düzenleme getirildi. Buna göre 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindekiler yeni düzenlemeyle her gün sabah 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın 10.06.2020 tarih 9138 sayılı genelgesi ve 10.06.2020 tarih 79 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması esnetilerek her gün sabah 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildi. Açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu kapsamda; İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.08.2020 tarih ve 117 sayılı kararı ile; İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih 13102 sayılı '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları' hakkındaki genelgelerine istinaden, İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1.  15.08.2020 tarih 116 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptaline,2. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08.00-10: 00 ve 16.30-19.30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına,3. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına,4. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet vb. etkinliklere katılmasının yasaklanmasına,5. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlit ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,6. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına,7. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine(AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb.) kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatleri arasında bulunmalarına, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb) girişlerinin yasaklanmasına,8. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına,9. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulmasına karar verildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bilgisi verildi.


İçişleri Bakanlığı, Bursa Valiliği, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:31

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa Valiliği'nden 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme - Son Dakika
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