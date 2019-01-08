Bursa Valiliği'nden Fırtına İkazı
35 dakika önce
Bursa Valiliği, perşembe günü 90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Bursa
Valiliği, perşembe günü 90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Bursa Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, "10 Ocak Perşembe günü, Marmara Denizi
'nde sabahın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 60-75 kilometre hızla fırtına esmesi bekleniyor. Fırtınanın hızı kimi zaman 90 kilometre hıza kadar yükselecektir. Ulaşımda yaşanacak aksaklıklara karşı vatandaşlarımız tedbirli olsun" denildi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:17 Kaynak: İHA
Camiye Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde Hem Bin TL'lik Faturadan Kurtuldular Hem de Para Kazanmaya Başladılar
Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış
3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi