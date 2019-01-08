Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliği'nden Fırtına İkazı

Bursa Valiliği'nden Fırtına İkazı

35 dakika önce

Bursa Valiliği, perşembe günü 90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliği'nden Fırtına İkazı, System.String[]
Bursa Valiliği, perşembe günü 90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, "10 Ocak Perşembe günü, Marmara Denizi'nde sabahın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 60-75 kilometre hızla fırtına esmesi bekleniyor. Fırtınanın hızı kimi zaman 90 kilometre hıza kadar yükselecektir. Ulaşımda yaşanacak aksaklıklara karşı vatandaşlarımız tedbirli olsun" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiye Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde Hem Bin TL'lik Faturadan Kurtuldular Hem de Para Kazanmaya Başladılar Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış

3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:52:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliği'nden Fırtına İkazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]