Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Bursa'da yarın öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın öğleden itibaren 27 Aralık'a kadar, güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve zaman zaman kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtına hızının saatte 75 kilometreyi bulmasının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.