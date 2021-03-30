Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı - Son Dakika

BURSA Valiliğince, kentte kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz kuzeybatı ilçelerinde ( Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa) fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiğinden; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanacak aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.