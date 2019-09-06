Bursa Valiliği'nden "Göç Değerlendirme Toplantısı" açıklaması

Bursa Valiliği tarafından İçişleri Süleyman Soylu'nun da katıldığı "Göç Değerlendirme Toplantısı"nda alınan kararlarla ilgili, iş yerlerinde bilgilendirme faaliyeti yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bursa'daki tüm iş yerlerine yönelik, 30 Kasım 2019'a kadar yoğun bir bilgilendirme ve rehberlik faaliyeti yürütüleceği duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaca matuf olarak oluşturulacak ekipler marifetiyle yapılacak denetimlerde;

Çalışma izin belgesi bulunmayan geçici koruma kapsamında Suriye uyrukluların kayıt dışı çalıştırılmaması, iş yerlerindeki yabancı dildeki tabelaların yasal mevzuata uygun hale getirilmesi, iş yeri ruhsatı, vergi mükellefiyeti ve çalışma izin belgesi olmayan iş yerlerinin bu eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.



Bursa dışındaki illerde geçici koruma kaydı bulunan yabancılar ikamet illerine veya belirlenen illerden seçecekleri illere yönlendirilecektir.



Sadece 31.12.2019 tarihine kadar ikamet il değişikliği yapmak amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuranlardan 2018-2019 eğitim öğretim yılında çocuklarının Bursa ilinde bulunan okullara kayıtlı olduğunu belgeleyebilenlerin, Bursa iline kayıtlı Suriyelilerin eş, ergin olmayan çocukları ve bağımlı ergin çocuklarından aile birleşimi kapsamında değerlendirilenlerin, üniversite eğitimi alacak olanların, çalışma izni düzenlenenlerle bu kişilerin eş, ergin olmayan çocukları ve bağımlı ergin çocuklarının, yakınlarının bakımındaki ailesinden ayrı düşmüş çocukların ve sağlık durumu nedeniyle tedavi görmekte olan yatan veya başka bir ile gönderilmesi tedavisinde aksaklığa neden olacak ağır hastalarla bunların bakımından sorumlu refakatçilerinin ikamet illeri Bursa olarak değiştirilecektir.



Kayıtsız Suriyeli yabancıların kendiliğinden İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurması halinde söz konusu yabancılar biometrik kayıtlarının alınmasına müteakip geçici koruma kayıt işlemlerinin yapılması amacıyla belirlenen illere yönlendirilecektir.

Kolluk kuvvetlerince yakalanan kayıtsız Suriyeli yabancılar kayıt işlemleri yapılmak üzere geçici barınma merkezlerine gönderilecektir.



Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerine gitmek isteyen Suriyeli yabancılara istisnai haller dışında yol izin belgesi düzenlenmeyecektir. "