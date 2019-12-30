Bursa Valiliği'nden kar uyarısı - Son Dakika
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Bursa Valiliği'nden kar uyarısı

6 saat önce

Bursa Valiliği Keles ve İnegöl ilçesi için kar uyarısı yaptı.

Bursa Valiliği'nden kar uyarısı, System.String[]

Bursa Valiliği Keles ve İnegöl ilçesi için kar uyarısı yaptı.


Valilik'ten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (30.12.2019) öğle saatlerine doğru başlayacağı tahmin edilen kar yağışlarının aralıklı olarak yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği; özellikle Bursa'nın güneydoğu Keles ve İnegöl ilçelerinde 7-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara sebep olacak, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
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