Bursa Valiliği'nden Kar ve Don İkazı
2 saat önce
Bursa Valiliği, salı günü Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar beklenildiğini belirterek, akşam saatlerinden itibaren oluşacak buzlanma ve dona karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bursa
Valiliği, salı günü Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar beklenildiğini belirterek, akşam saatlerinden itibaren oluşacak buzlanma ve dona karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bursa Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, "25 Aralık
Salı günü Marmara
'nın doğusunda yağmur şeklinde başlayacak yağış, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşecek. Kar
kalınlığının Bilecik
, Balıkesir
'in doğusu, Sakarya
'nın güneyi ile Kocaeli
ve Bursa illerinin yüksek kesimlerinde 10-20 santimetre olması bekleniyor. Kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:25 Kaynak: İHA
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