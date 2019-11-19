Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliği'nden kış lastiğiyle ilgili açıklama
Son Dakika Güncel Bursa Valiliği'nden kış lastiğiyle ilgili açıklama - Son Dakika

Bursa Valiliği'nden kış lastiğiyle ilgili açıklama

6 saat önce

Bursa Valiliği'nden kış lastiği uygulamasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Bursa Valiliği'nden kış lastiğiyle ilgili açıklama, System.String[]

Bursa Valiliği'nden kış lastiği uygulamasıyla ilgili açıklama yapıldı.


Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış lastiği mecburiyetiyle ilgili Bursa Valiliği'nden açıklama yapıldı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının tebliği ile ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması mecburiyeti getirilmiş olup, Bursa ili ve bağlı ilçe merkezlerinde (belediye hudutları içinde) şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 18.11.2019 tarihli valilik oluru ile 1 Aralık 2019 - 1 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:03 Kaynak: İHA
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