Bursa Valiliği'nden lodos uyarısı - Son Dakika

Bursa Valiliği'nden lodos uyarısı
BURSA Valiliği'nden lodos beklendiği belirtilerek, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
BURSA Valiliği'nden lodos beklendiği belirtilerek, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya bölgesi genelinde lodos beklendiği bilgisi verildi. Yapılan açıklamada vatandaşlar, lodosta meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
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