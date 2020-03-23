Bursa Valiliği'nden "sağlık kuruluşlarında maske sıkıntısı yok" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Valiliği'nden 'sağlık kuruluşlarında maske sıkıntısı yok' açıklaması - Son Dakika

Bursa Valiliği'nden "sağlık kuruluşlarında maske sıkıntısı yok" açıklaması

26 dakika önce

Bursa Valiliği, il genelindeki sağlık kuruluşlarında maske sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

Bursa Valiliği'nden

Bursa Valiliği, il genelindeki sağlık kuruluşlarında maske sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında maske sıkıntısı olduğuna dair haberlerin yer bulduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve kamu hastanelerine yeterli miktarda maske teslimatı yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda sağlık tesislerimize maske verilmeye devam edilecektir. İlimizde bulunan sağlık kurumlarımızda yeteri kadar maske mevcut olup bu konuda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bursa Valiliği, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:40 Kaynak: AA

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