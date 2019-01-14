Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliği'nden Şiddetli Fırtına Uyarısı

Bursa Valiliği'nden Şiddetli Fırtına Uyarısı

1 saat önce

BURSA Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle kent sakinlerini tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Bursa Valiliği'nden Şiddetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
BURSA Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle kent sakinlerini tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde şiddetli fırtına bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin edilen kuvvetli rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:47 Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi, Bursa, Güncel
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