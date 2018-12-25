Bursa Valiliği'nden "Zirai Don" Uyarısı
32 dakika önce
Bursa Valiliği, Marmara ve Ege bölgeleri için "zirai don" tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Bursa
Valiliği, Marmara
ve Ege
bölgeleri için "zirai don" tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, üretici ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:42 Kaynak: AA
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