Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliği'nden "Zirai Don" Uyarısı

Bursa Valiliği'nden "Zirai Don" Uyarısı

32 dakika önce

Bursa Valiliği, Marmara ve Ege bölgeleri için "zirai don" tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Bursa Valiliği'nden
Bursa Valiliği, Marmara ve Ege bölgeleri için "zirai don" tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, üretici ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:42 Kaynak: AA

Ege, Marmara, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk ve Yağışlı Hava Tüm Yurtta Etkisini Gösterdi, İstanbul'a Bugün Kar Geliyor Ünlü Sunucu Saba Tümer'den Şaşırtan Açıklama: Seviyorsam, İhaneti Affederim

Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:14:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliği'nden "Zirai Don" Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]