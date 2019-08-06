Bursa Valiliği'nin yeni logosuna BUÜ eli değdi
1 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlara Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezin Türk Kaya tarafından tasarlanan yeni logo Bursa Valiliği'nde tanıtıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:43 Kaynak: İHA
Güzel Sanatlara Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezin Türk Kaya tarafından tasarlanan yeni logo Bursa Valiliği
'nde tanıtıldı.
Tanıtım sırasında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan
, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Gedik
ve Doç.Dr. Sezin Türk Kaya hazır bulundular.
Bursa Valiliği logosu, Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden tasarlandı. Doç.Dr. Sezin Türk Kaya tarafından tasarlanan Bursa Valiliği yeni logosunda, Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi tarihteki büyük Türk imparatorluklarını simgeleyen 16 yıldız bir çift çember ile çerçevelenmiş olup, içte yer alan çemberin ortasında çınar yaprağı üzerinde ay ve yıldız yer aldı. Tanıtım sonunda, Bursa Valisi Yakup Canbolat, tasarımı gerçekleştiren Doç.Dr. Sezin Türk Kaya'ya katkılarından dolayı teşekkür belgesini takdim etti. - BURSA
13 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında validen sabotaj açıklaması Suudi Arabistan Yönetimi'nin hain "Türkiye" planı basına sızdı! THY kabin ekipleri yeni üniformalarıyla göz kamaştırdı Erdoğan'ın ilaç sözü verdiği Zeynep'in babası mutluluktan ağladı