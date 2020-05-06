Bursa Valiliği toplamda 2 milyon 542 bin 200 maske dağıttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bursa Valiliği tarafından toplamda 2 milyon 542 bin 200 maske dağıtıldı.

Bursa Valiliği resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın sürecinde kamu kurum kuruluşlarında çalışan personele 650 bin adet, 11 bin 733 özel sektör kuruluşunda çalışan 586 bin 712 personele 1 milyon 274 bin adet ve kaymakamlıklar vasıtasıyla vatandaşlara 618 bin 200 adet maske dağıtıldığı bildirildi

Paylaşımda ayrıca Bursa'ya gelen maske sayısının 1 milyon 924 bin olduğu kaydedildi.