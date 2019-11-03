Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden balık ölümlerine ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Bursa Valiliğinden balık ölümlerine ilişkin açıklama

Bursa Valiliğinden balık ölümlerine ilişkin açıklama

6 saat önce

Bursa Valiliği, Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nda yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bursa Valiliğinden balık ölümlerine ilişkin açıklama, System.String[]

Bursa Valiliği, Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Susurluk Çayı'nda yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı.


Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Basında yer alan Mustafakemalpaşa ilçesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki balık ölümleri haberine istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede, Balıkesir'e bağlı Susurluk ilçesinden gelen Susurluk Çayı'nda balık ölümleri olduğu, Çeltikçi Mahallesi'nde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan su seddesinde ölü balıklar toplandı. Çeltikçi Mahallesi ile Susurluk ilçesi sınırı arasında Bursa sınırlarımız tarafında herhangi bir sanayi tesisi olmadığından atıksu deşarjı olmadığı ve ölü balıkların suyun akış yönü olan Susurluk ilçesi istikametinden geldiği, konu ile ilgili olarak Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne de bilgi verilmiştir. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce de ölü balıklardan numuneler alınmış olup, sonucu beklenmektedir" denildi. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
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