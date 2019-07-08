Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Bursa Valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması

39 dakika önce

Bursa'da hayatın durmasına sebep olan elektrik kesintisiyle alakalı Bursa Valiliği açıklama yaptı.

Bursa Valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması, System.String[]
Bursa'da hayatın durmasına sebep olan elektrik kesintisiyle alakalı Bursa Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "8 Temmuz 2019 Pazartesi saat: 12.45 civarında ilimiz genelinde elektrik kesintisi yaşandı. TEİAŞ'a ait büyük trafo merkezinde meydana gelen mekanik arıza sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmıştır. Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlandı. Arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlandı. İki saat zarfında de il geneline elektrik verilmeye başlanılacak" denildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
Bursa Valiliği, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan otomobilde can pazarı Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]