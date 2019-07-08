Bursa Valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması
39 dakika önce
Bursa'da hayatın durmasına sebep olan elektrik kesintisiyle alakalı Bursa Valiliği açıklama yaptı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
'da hayatın durmasına sebep olan elektrik kesintisiyle alakalı Bursa Valiliği
açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, "8 Temmuz 2019 Pazartesi saat: 12.45 civarında ilimiz genelinde elektrik kesintisi yaşandı. TEİAŞ'a ait büyük trafo merkezinde meydana gelen mekanik arıza sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmıştır. Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlandı. Arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlandı. İki saat zarfında de il geneline elektrik verilmeye başlanılacak" denildi. - BURSA
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