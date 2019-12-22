Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı - Son Dakika

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

6 saat önce

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı, System.String[]

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı yapıldı.


Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Pazartesi (23.12.2019) günü öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Eskişehir, Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahalle sakinleri, 54 sokağa güvenlik kamerası yerleştirerek hırsızlık olaylarını engelledi
Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı Masaj salonlarında fuhuş yaptıran çift tutuklandı Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu

Son Dakika Haberleri
15:50 Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor. - Son Dakika
15:50 Spor beşiktaş taraftarlarıyla otobüs içinde derbi yolculuğu - Son Dakika
15:45 Aydın'da çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
15:42 Şehitlerin isimlerini araçlarına yazdılar - Son Dakika
15:42 Üreticiye 42 bin 500 lavanta fidesi - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 15:52:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]